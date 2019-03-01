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    Курские команды стали триумфаторами международного турнира по футболу в Минске

    Вчера, 16:43
    Курские команды стали триумфаторами международного турнира по футболу в Минске
    Курские команды стали триумфаторами международного турнира по футболу "Наше будущее 2019" в Минске. 144 команды из 7 стран разыграли 55 наград в нескольких возрастных категориях. В турнире среди 7-летних футболистов принимали участие воспитанники "Детско-юношеской спортивной школы №4" Курска.  Под руководством тренера Андрея Елисеева, ребята провели 8 игр и во всех одержали победы! Ещё одна команда "ДЮСШ №4", завоевала бронзовые медали соревнований. 
    Юные куряне получили и специальные награды: Елфимов Кирилл - "Лучший игрок турнира", Резюков Алексей - "Лучший бомбардир турнира". Их также включили в символическую сборную турнира. 

     

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