Курские команды стали триумфаторами международного турнира по футболу в Минске

Курские команды стали триумфаторами международного турнира по футболу "Наше будущее 2019" в Минске. 144 команды из 7 стран разыграли 55 наград в нескольких возрастных категориях. В турнире среди 7-летних футболистов принимали участие воспитанники "Детско-юношеской спортивной школы №4" Курска. Под руководством тренера Андрея Елисеева, ребята провели 8 игр и во всех одержали победы! Ещё одна команда "ДЮСШ №4", завоевала бронзовые медали соревнований.

Юные куряне получили и специальные награды: Елфимов Кирилл - "Лучший игрок турнира", Резюков Алексей - "Лучший бомбардир турнира". Их также включили в символическую сборную турнира.