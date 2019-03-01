Руководитель следственного управления СК России по Курской области проведёт приём граждан в Курске

В понедельник, 11 марта руководитель следственного управления СК России по Курской области генерал-майор юстиции Назин Алексей Васильевич проведёт приём граждан в Следственном отделе по Центральному административному округу Курска.

Приём начнётся в 15 часов по адресу: г. Курск, ул. Гайдара, д. 13/1

Телефоны для справок и предварительной записи 70-33-98, 54-77-14.

На приём можно обратиться по вопросам расследования уголовных дел и проведения доследственных проверок, а также с жалобами на действия (или бездействие) и процессуальные решения, принятые должностными лицами следственного управления СК России по Курской области.



