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    Руководитель следственного управления СК России по Курской области проведёт приём граждан в Курске

    Вчера, 17:49
    Руководитель следственного управления СК России по Курской области проведёт приём граждан в Курске
    В понедельник, 11 марта руководитель следственного управления СК России по Курской области генерал-майор юстиции Назин Алексей Васильевич проведёт приём граждан в Следственном отделе по Центральному административному округу Курска.
    Приём начнётся в 15 часов по адресу: г. Курск, ул. Гайдара, д. 13/1
    Телефоны для справок и предварительной записи 70-33-98, 54-77-14. 
    На приём можно обратиться по вопросам расследования уголовных дел и проведения доследственных проверок, а также с жалобами на действия (или бездействие) и процессуальные решения, принятые должностными лицами следственного управления СК России по Курской области.

     

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