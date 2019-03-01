В областном комитете здравоохранения прокомментировали ситуацию с умершей во время приёма пациенткой

Куряне сегодня обсуждают трагический инцидент, коорый случился накануне в поликлинике №5 Курска. 69-летней женщине во время приёма внезапно стало плохо в рентген-кабинете. Как отмечают медики, никаких клинических симптомов заболевания, не совместимого с жизнью, у неё не наблюдалось.

Историю рассказал в паблике соцсети ВКонтакте «Курский Бомондъ» внук умершей.

"Они не смогли оказать помощь и вызвали скорую. В скорой не оказалось нужной аппаратуры, мама моя просила нашатырь когда состояние ухудшилось и принесли через не которое время нашатырь. Моей бабушки в итоге не стало. С двух часов бабушка лежала мёртвая в рентген кабинете и люди приходили и делали рентген и все видели мёртвое накрытое тело. Труповозку городскую не дождались, в итоге вызвали платную и 18:30 её увезли. В итоге мёртвая она пролежала 4.5 часа в кабинете", - написал курянин.

Главврач поликлиники Наталия Дементьева пояснила, что помощь пенсионерке стали оказывать сразу, но все реанимационные мероприятия были безуспешны. В таких случаях необходимо вызывать полицию.

Следственный отдел по Центральному округу Курска проводит проверку обстоятельств смерти женщины.

Тем временем, ситуацию прокомментировал председатель областного комитета здравоохранения Владимир Анцупов.

- Сразу на месте происшествия ей стали оказывать помощь кардиолог и медсестра. Одновременно была вызвана скорая помощь, оборудованная всем необходимым, которая приехала в течение 15 минут. Но все мероприятия, оказываемые реанимационной бригадой, были безуспешны, и был констатирован факт смерти.

Так как смерть наступила внезапно в публичном месте, решение о направлении тела на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин принимается сотрудниками правоохранительных органов. Медики не имеют права перемещать тело до их прибытия. До этого момента умершая находилось в отдельном помещении лаборантской, куда имеют доступ только медицинские сотрудники.

Только после проведения всех необходимых процессуальных действий полицейские вызвали катафалк.

Безусловно, действиям персонала поликлиники будет дана оценка. Если мы найдём нарушения в организации медицинской помощи, то комитет здравоохранения примет соответствующие управленческие решения.

Мы выражаем искренние соболезнования родственникам погибшей, - сказал Владимир Анцупов.



