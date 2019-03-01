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    В Курске будут судить торговцев документами для получения гражданства

    Вчера, 18:21
    В Курске будут судить торговцев документами для получения гражданства
    Прокуратура Курской области направила в суд уголовное дело в отношении членов группы, организовавших незаконное пребывание в России иностранных граждан. 
    Как установило следствие, обвиняемые с целью обогащения, а также преследуя иные интересы, в период с сентября 2014 года по июнь 2018 года организовали незаконную постановку на регистрационный учёт и пребывание в нашей стране более 50 граждан Молдовы.
    Они подготавливали и предоставляли в региональное Управление по вопросам миграции документы, позволившие незаконно поставить иностранцев на миграционный учёт, фиктивно зарегистрировать их в жилых помещениях на территории Курской области. В некоторых случаях сообщники сами выступали в качестве принимающей стороны без фактического предоставления мигрантам жилья, тем самым оказывали содействие в незаконном получении разрешений на временное пребывание в России, а также в получении российского гражданства. 
    От всех иностранцев обвиняемые получали денежное вознаграждение.
    Деятельность предпринимателей прескли сотрудники ФСБ и МВД.
    Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Курска для рассмотрения по существу.

     

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