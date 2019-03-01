В Курске будут судить торговцев документами для получения гражданства

Прокуратура Курской области направила в суд уголовное дело в отношении членов группы, организовавших незаконное пребывание в России иностранных граждан.

Как установило следствие, обвиняемые с целью обогащения, а также преследуя иные интересы, в период с сентября 2014 года по июнь 2018 года организовали незаконную постановку на регистрационный учёт и пребывание в нашей стране более 50 граждан Молдовы.

Они подготавливали и предоставляли в региональное Управление по вопросам миграции документы, позволившие незаконно поставить иностранцев на миграционный учёт, фиктивно зарегистрировать их в жилых помещениях на территории Курской области. В некоторых случаях сообщники сами выступали в качестве принимающей стороны без фактического предоставления мигрантам жилья, тем самым оказывали содействие в незаконном получении разрешений на временное пребывание в России, а также в получении российского гражданства.

От всех иностранцев обвиняемые получали денежное вознаграждение.

Деятельность предпринимателей прескли сотрудники ФСБ и МВД.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Курска для рассмотрения по существу.