Куряне задолжали по налогу на имущество более 850 млн. рублей

За 2017 год налогоплательщикам Курской области начислено 1,5 млрд. рублей имущественных налогов. Из них 22,7 %, или более 340 млн рублей не уплачено до 3 декабря 2018 года.

Кроме того, рядом граждан не исполняется конституционная обязанность по погашению налоговых обязательств прошлых лет. В результате на 1 января 2019 года задолженность физических лиц по имущественным налогам составила более 850 миллионов рублей.

УФНС России по Курской области напоминает, что помимо основной задолженности по налогам граждане обязаны будут оплатить также пени за каждый день просрочки платежа (в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ), госпошлину и исполнительский сбор. Также долг могут удержать из заработной платы или пенсии либо иных периодических платежей. Могут и заблокировать счета, запретить регистрационные действия, арестовать имущество и запретить выезд за границу тем, чья сумма задолженности превысит 30 000 рублей.

Узнать и оплатить задолженность можно в режиме онлайн с помощью сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», мобильной версии Личного кабинета – «Налоги ФЛ», а также Единого портала государственных и муниципальных услуг».

Кроме того, узнать свою задолженность и получить платёжный документ на её уплату можно в налоговой инспекции по месту постановки на учёт.

Налоговые инспекции Курской области работают по графику: понедельник и среда с 9.00 до 18.00, вторник и четверг с 9.00 до 20.00, пятница с 9.00 до 16.45 вторая и четвертая суббота каждого месяца является рабочей с 10.00 до 15.00.

Заранее спланировать свой визит в инспекцию поможет интернет-сервис «Онлайн запись на приём в инспекцию» на сайте ФНС России.