Курское «Динамо» разгромило «Польковице» в первом матче плей-офф Евролиги

Во вторник стартовал плей-офф женской баскетбольной Евролиги. Курское «Динамо» в домашнем матче разгромило «Польковице» из Польши — 89:53.

Лучшими в составе победительниц стали Бреанна Стюарт - на её счету 21 балл, дабл-дабл оформила Наташа Говард - 17 очков и 11 подборов, 14 очков заработала Эпифания Принц.

Ответная игра состоится в Польше 8 марта. Серия длится до двух побед. Если понадобится третий матч, он пройдёт снова в Курске 13 марта.