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    Курское «Динамо» разгромило «Польковице» в первом матче плей-офф Евролиги

    Сегодня, 09:39
    Курское «Динамо» разгромило «Польковице» в первом матче плей-офф Евролиги
    Во вторник стартовал плей-офф женской баскетбольной Евролиги. Курское «Динамо» в домашнем матче разгромило  «Польковице» из Польши — 89:53. 
    Лучшими в составе победительниц стали Бреанна Стюарт - на её счету 21 балл, дабл-дабл оформила Наташа Говард - 17 очков и 11 подборов, 14 очков заработала Эпифания Принц.
    Ответная игра состоится в Польше 8 марта. Серия длится до двух побед. Если понадобится третий матч, он пройдёт снова в Курске 13 марта.

     

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