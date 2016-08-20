Троих курян осудили за инсценировку ДТП для получения страховки

Ленинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении троих жителей Курска. Их признали виновными в мошенничествё в сфере страхования.

Как установлено в суде, куряне через Интернет покупали автомобили, которые имели существенные повреждения после аварий, но не числились в соответствующей базе ГИБДД. Затем предприимчивые горожане инсценировали дорожно-транспортное происшествие с участием этих автомобилей, а после его оформления и проведения экспертиз по установлению размера ущерба представили необходимые документы в страховые компании для получения выплат.

Общая сумма незаконно полученных денежных средств, якобы для проведения восстановительного ремонта, составила 281 тыс. руб.

Аферу раскрыла одна из страховых компаний после проведения экспертизы.

Суд назначил двум подсудимым по одному году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Третий отделался штрафом в размере 70 тыс. руб.

Сумму причинённого страховой компании ущерба мошенники вернули.



