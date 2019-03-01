Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк и Воронежский государственный университет подписали дорожную карту сотрудничества

5 марта 2019 года, г. Воронеж. Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин и ректор Воронежского государственного университета Дмитрий Ендовицкий подписали дорожную карту сотрудничества. В торжественном мероприятии по этому случаю приняли участие сотрудники и студенты экономического, юридического факультетов, факультета компьютерных наук и прикладной математики, информатики и механики ВГУ, представители Сбербанка.





– Мы приступаем к тесному сотрудничеству с самым главным финансовым институтом нашей страны – Сбербанком России. При поддержке Председателя Центрально-Черноземного банка Владимира Салмина сформирована дорожная карта, в которой подробно раскрыты совместные мероприятия и сроки их реализации. Для университета подписание этого документа имеет стратегическое значение, – сказал ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий.





Владимир Салмин подчеркнул, что для банка Воронежский государственный университет является хорошей кузницей кадров. В Центрально-Черноземном банке и подразделениях центрального подчинения, расположенных на территории региона, в настоящее время работает более 1500 выпускников ВГУ. Это почти 10% коллектива.





Напомним, что Договор о сотрудничестве между Центрально-Чернозёмным банком ПАО Сбербанк и Воронежским государственным университетом был подписан в октябре 2014 года. Рамочный документ предусматривал стратегическое партнерство ВГУ и ЦЧБ в образовательной, информационной, инновационной и научно-исследовательской деятельности. Дорожная карта конкретизировала договор, определив проведение совместных мероприятий по ряду направлений деятельности.





В частности, планируется обучение студентов по запросам профильных подразделений банка, проведение открытых лекций и мастер-классов по развитию soft skills, дней открытых дверей, совместных научных исследований. Кроме того, банк учредит для студентов ВГУ именную стипендию, даст ребятам возможность принять участие в программе оплачиваемых стажировок Sberseasons, а также откроет в этом году на базе университета Центр искусственного интеллекта.





В ходе мероприятия отмечалось, что для специалиста банковской сферы важно наличие двойных компетенций – основных профессиональных навыков и знаний в области ИТ. По словам Председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимира Салмина, при подготовке юристов и экономистов в образовательный процесс обязательно должен быть включен курс, посвященный информационным технологиям и искусственному интеллекту. Но при этом, важно развивать и гибкие компетенции (soft skills) – коммуникативные навыки, умение работать в команде, критическое мышление, ответственность, а также воспитывать в себе общечеловеческие ценности.





– Главная идея, которую я вкладываю в души своих коллег – это любовь к людям, к команде и к тому делу, которым вы занимаетесь. Профессиональным компетенциям можно научить, а честности и порядочности - нет. Если вы обладаете этими качествами, то всегда будете востребованы в любой сфере, – сказал Владимир Салмин.





Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк отметил, что в рамках дорожной карты специалисты банка будут проводить в Воронежском государственном университете мастер-классы по развитию soft skills. Кроме того, Сбербанк готов тесно взаимодействовать с ВГУ по формированию волонтерского корпуса для повышения финансовой грамотности жителей региона.