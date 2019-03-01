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    От электротравм до ножевых ранений. В Соцстрахе рассказали, какие травмы получают куряне на производстве

    Сегодня, 11:14
    От электротравм до ножевых ранений. В Соцстрахе рассказали, какие травмы получают куряне на производстве
    Статистика первых месяцев этого года неумолимо свидетельствует о росте количества тяжёлых и смертельных несчастных случаев на производстве. Если в январе-феврале прошлого года произошло восемь подобных случаев, и только один из них смертельный, то в этом году – уже 11, при этом три закончились трагически. 
    Все производственные травмы зафиксированы в разных отраслях хозяйства, - отмечают в Курском отделении ФСС. 
    Тракторист АПК «Курск-авто», выходя из кабины трактора, оступился и упал на пол, получив открытый перелом ноги. В ООО «Стальконструкция» 35-летний электрогазосварщик упал, поднимаясь на туру. А 25-летнему работнику мебельной фабрики «Эксклюзив» отрезало кисть левой руки диском пилы.
    Ранения, не совместимые с жизнью, нанёс ножом генеральному директору работник Льговского дорожного эксплуатационного предприятия. При расчистке земельного участка в Большесолдатском районе дерево упало на тракториста, в результате чего он получил травму головы. Оба пострадавших скончались в больнице. Закончился трагически и несчастный случай на Курском заводе КПД: под напряжение попал электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Через две недели в формовочном цехе этого же предприятия произошёл второй инцидент, повлёкший тяжёлые последствия для здоровья пострадавшего.
    Все работники, получившие тяжёлые травмы, на данный момент проходят лечение за счёт средств Фонда социального страхования. В дальнейшем при необходимости Курское региональное отделение ФСС направит их на реабилитацию, а также рассмотрит возможности трудоустройства в зависимости от степени утраты трудоспособности. Исключение составит случай на фабрике «Эксклюзив», где оператор станка осуществлял деревообработку на станке вне рамок трудового договора с работодателем. Случай в данной ситуации не признан страховым.

     

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