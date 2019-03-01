Полицейские вместе с Советом отцов проверили, как подростки проводят свободное время

Сотрудники полиции вместе с родителями провели рейд по развлекательным заведениям в центре Курска. Главной целью было выяснить, чем в вечернее время занимаются юные куряне. Вместе с полицейскими в мероприятиях участвовали представители органов образования, опеки и попечительства, а также Совета отцов центрального округа.

Родительский патруль проверил два крупнейших торговых центра. В каждом из них находилось больше ста несовершеннолетних. Большинство из них проводили время на так называемых «фудкортах». Со спиртными напитками подростки замечены не были, зато довольно часто алкоголь рядом с детьми употребляли родители. Стражи порядка разъяснили взрослым, что подавать такой пример неправильно. Участники мероприятия успели побеседовать с многими детьми, выяснив как часто они бывают в ТРЦ и чем занимаются в повседневной жизни.

После визита полицейских в развлекательные центры чётко обозначилась проблема незанятости несовершеннолетних и практически полного отсутствия контроля родителей за их действиями, - сетуют в курском УМВД. Подростки свободно общаются вне семьи, рискуя попасть под влияние лиц криминального круга. Такие рейды полицейские планируют проводить в Курске регулярно. В случае нарушений законодательства стражи порядка готовы привлечь виновных к ответственности.