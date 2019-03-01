Полиция разыскивает похитителя телефона. ФОТО

Полиция разыскивает курянина, который украл мобильный телефон у знакомого в Рыльском районе. Его причастность к краже установлена. Стражи порядка задержали вора по «горячим» следам. Однако, когда началось следствие, подозреваемый скрылся, несмотря на запрет покидать область. Сейчас устанавливается его место нахождения.

Это Речнов Денис Викторович, 1995 года рождения. Злоумышленнику на вид 25 лет, рост 170 см., соседнего телосложения, волосы темно-русые, короткие.

Все, кто обладает информацией о месте нахождения подозреваемого, могут конфиденциально и круглосуточно сообщать об этом по телефону 02, с мобильного 102 или в любой отдел полиции, а также любому сотруднику полиции.









ФОТО - Управление МВД России по Курской области