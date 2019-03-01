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    Курские спасатели рассказали, как правильно сжигать Масленицу

    Сегодня, 13:01
    Курские спасатели рассказали, как правильно сжигать Масленицу
    По всей России отмечается народный, уходящий глубоко в древность славянский праздник – Масленица. Непременным атрибутом этого праздника считается выпекание блинов и проведения обряда сжигания самодельного чучела, олицетворяющего зиму. Сжигание чучела подразумевает применение открытого огня, поэтому чтобы народные гуляния не были омрачены неприятностями, необходимо соблюдать требования правил пожарной безопасности.
    Курское МЧС выпустило памятку о том, как не устроить пожар, провожая зиму. Пост опубликован в официальной группе ГУ МЧС России по Курской области в соцсети "ВКонтакте". 
     
     

     

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