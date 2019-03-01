На улице Красной Армии Курска просел асфальт

С приходом весны на курских улицах начал таять снег… а вместе с ним и асфальт.

Сегодня утром на улице Красной Армии «Тойота Королла» угодила в яму. Машина провалилась в асфальт по самое колесо, лишившись диска – он так и остался в «курских недрах».

«Ну может водитель найдет в себе силы написать везде куда можно?! Эту укладку асфальта вообще не должны были осенью принимать, там не то, что речи о гостах не ведется, там речи об асфальте нет», - пишет одна автомобилистка.

«Там всё копано-перекопано нашей уважаемой «Квадрой», любой даже незначительный порыв трубы и грунт размывается. И что потом удивляться, там всё было засыпано песком, а теперь провалы. Асфальт не бетон, вес машины не выдержит, если внизу пустота», - вторит ей другая.

«Дело в плохой подготовке к укладке асфальта...там помню ПАЗики проваливались в песке...», - пишет ещё один комментатор.

Это тот самый участок, который в прошлом году ремонтировали несколько месяцев, неоднократно срывая сроки сдачи работ. В конце концов тогда ситуацию взял на контроль врио губернатора Роман Старовойт.

Там, кстати, уже несколько дней стоят знаки «объезда» и «ремонта». За рулём, как оказалось, была женщина.