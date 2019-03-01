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    Курская организация задержала работникам январскую зарплату

    Сегодня, 14:45
    Курская организация задержала работникам январскую зарплату
    В Октябрьском районе прокурор требует наказать работодателя, который нарушил сроки выплаты заработной платы 
    АО «Октябрьское ДЭП» задолжало 93 своим  работникам в общей сложности 1 млн. 304 тыс. руб. Положенное вознаграждение за январь этого года они получили только 26 февраля.
    Прокурор района внёс руководителю предприятия представление, в котором потребовал не допускать нарушений трудового законодательства, а также рассмотреть вопрос о привлечении допустивших их лиц к установленной законом ответственности.
    Кроме того прокурор вынес в отношении генерального директора «Октябрьского ДЭП» постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ.  Теперь в инциденьте рабирается Государственная инспекция труда Курской области.
    Результаты рассмотрения актов реагирования находятся на контроле прокуратуры.

     

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