Курская организация задержала работникам январскую зарплату

В Октябрьском районе прокурор требует наказать работодателя, который нарушил сроки выплаты заработной платы

АО «Октябрьское ДЭП» задолжало 93 своим работникам в общей сложности 1 млн. 304 тыс. руб. Положенное вознаграждение за январь этого года они получили только 26 февраля.

Прокурор района внёс руководителю предприятия представление, в котором потребовал не допускать нарушений трудового законодательства, а также рассмотреть вопрос о привлечении допустивших их лиц к установленной законом ответственности.

Кроме того прокурор вынес в отношении генерального директора «Октябрьского ДЭП» постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ. Теперь в инциденьте рабирается Государственная инспекция труда Курской области.

Результаты рассмотрения актов реагирования находятся на контроле прокуратуры.