8 марта волонтёры подарят курянкам цветы

8 марта в 10.00 состоится традиционная добровольческая акция, приуроченная к





Международному женскому дню "Вам любимые!". Она пройдет сразу в нескольких местах: на Театральной и Привокзальной площадях, площади им. Рокоссовского, в ТРЦ "Мега Гринн" и "Манеж".

Волонтёры встретят женщин-пассажиров международных рейсов, поездов дальнего следования, автобусов, маршрутных такси и т.д; поздравят женщин и вручат им цветы на городских и районных площадках; поздравят женщин в социальных, медицинских учреждениях, учреждениях культуры и т.д.. В рамках акции волонтёры посетят и поздравят с праздником сотрудников областного Дома ребёнка и Курского дома-интерната ветеранов войны и труда. Не останутся без внимания женщины "мужских" профессий (дорожные службы, водители автобусов, троллейбусов и т.д.).

Кроме того, волонтёры расскажут об онлайн-акции, призывая мужчин к ней присоединиться. Условия участия просты: необходимо выложить в социальную сеть Instagram поздравления с хештегом #ВамЛюбимые.

В рамках акции «Вам, любимые» 7 и 8 марта волонтёры поздравят россиянок во всех уголках России с Международным женским днём и подарят им цветы.