В Курске торгуют "счастьем". Всего по 100 рублей.
Сегодня, 18:07
Одна предприимчивая жительница Курска решила подзаработать на «счастье».
«Для настоящих ценителей и собирателей успеха и удачи предлагаю купить коллекцию " Счастливые билеты "!», - предлагает свой товар курянка на Avito.
Счастливым считается тот билет, у которого сумма трёх первых цифр номера равна сумме трёх последних, - поясняется в объявлении.
Коллекция из 27 шт. оценивается в 3000 рублей.
Цена за один билет 100 руб.. Есть и особенно редкие экземпляры (например, с номером 071017 или зеркальный 098890). Их цена достигает 250 рублей.
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