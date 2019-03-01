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    В Курске торгуют "счастьем". Всего по 100 рублей.

    Сегодня, 18:07
    В Курске торгуют
    Одна предприимчивая жительница Курска решила подзаработать на «счастье». 
    «Для настоящих ценителей и собирателей успеха и удачи предлагаю купить коллекцию " Счастливые билеты "!», - предлагает свой товар курянка на Avito
    Счастливым считается тот билет, у которого сумма трёх первых цифр номера равна сумме трёх последних, - поясняется в объявлении.
    Коллекция из 27 шт. оценивается в 3000 рублей.
    Цена за один билет 100 руб.. Есть и особенно редкие экземпляры (например, с номером 071017 или зеркальный 098890). Их цена достигает 250 рублей. 
     

     

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