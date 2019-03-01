Главу Ставрополья Владимирова могут отправить в отставку из-за дела Арашуковых

Уголовное дело против «газового короля» Рауля Арашукова и его родственников и окружения может задеть губернатора Ставрополья Владимира Владимирова, проинформировало агентство "Регион Online".

Ряд общественных сил уже направил письмо Путину с просьбой уволить действующего главу региона.

Чем закончится уголовное преследование Рауля и Рауфа Арашуковых, а также ряда высокопоставленных сотрудников структур «Газпрома» на Северном Кавказе, еще не известно. Но на судьбе некоторых губернаторов и глав северокавказских республик эта история уже сказалась самым неприятным образом.

Вслед за призывами к отставке руководителя Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова общественники ополчились на губернатора Ставрополья Владимира Владимирова. Движение «Народное собрание Юга России» обратилось к президенту Путину с предложением досрочно лишить его полномочий. Причины указываются все те же – возможные связи с кланом Арашуковых. Аргументы общественников были изложены в подписанной на днях резолюции.

«Преступления – многочисленные убийства, шантаж, хищения в газовой сфере, совершаемые более десяти лет членами преступного клана Арашуковых в основном на территории Ставропольского края, не могли осуществляться без попустительства и прямого участия краевых властей и правоохранителей», - пишут активисты «Народного собрания». Далее они выражают недоверие правительству и губернатору края и требуют их незамедлительной отставки.

В поддержку своих требований они описывают тяжелое экономическое и социальное положение региона, ухудшающийся инвестиционный климат, рост преступности и тревожную тенденцию к радикализации мусульманской молодежи, особенно в бедных восточных районах Ставрополья.

Общественники также говорят о сомнительной кадровой политике губернатора. Владимир Владимиров почему-то продолжает поддерживать экс-мэра Льва Травнева, которого некоторые источники связывают с бандой Попова, убившей около 50 человек. Губернатор также назначает полномочного представителя Андрея Уткина, одобряет главу Минеральных Вод Сергея Перцева, которого просила уволить аж Генеральная прокуратура.

В целом общественники называют Владимирова слабым руководителем, а также намекают на его возможную ангажированность с преступным миром.

Один из авторов резолюции «Народного собрания» атаман Сергей Попов полагает, что в нынешней ситуации на Ставрополье возможно введение «дагестанского сценария», когда федеральные силовые и правоохранительные структуры могут начать масштабную операцию по восстановлению законности в регионе и разоблачению связей между местной властью и криминалитетом. Но для этого нужна политическая воля нового руководителя региона, который должен прийти на смену действующему губернатору, считает Попов.