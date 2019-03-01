Курские госавтоинспекторы показали детям спектакль о правилах дорожного движения

Сотрудники курской Госавтоинспекции совместно с волонтёрским отрядом «Добро» Курского педагогического колледжа посетили одну из курских школ. Ребятам они показали сказку «Путешествие Колобка в городе» по Правилам дорожного движения. Полицейские перед спектаклем напомнили ребятам основы безопасного поведения на улице, а сказочные персонажи наглядно продемонстрировали, как важно соблюдать ПДД. По сюжету спектакля, в городе из-за шалостей непоседливого Колобка перепутались дорожные знаки, в результате чего стали происходить аварии. Чтобы восстановить порядок на дороге, актёры вместе с юными зрителями побывали в различных дорожных ситуациях, вспомнили правила перехода проезжей части и значения дорожных знаков. Ребята помогли сказочным персонажам расставить дорожные знаки и навести порядок на дорогах большого города.

В конце мероприятия автоинспекторы напомнили о важности использования световозвращающих элементов на школьных ранцах и верхней одежде и раздали всем участникам подарки.