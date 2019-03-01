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    В Курске вор-рецидивист обчистил несколько дач

    Сегодня, 09:21
    В Курске вор-рецидивист обчистил несколько дач
    Курские полицейские арестовали дачного вора. 40-летний мужчина ранее уже был судим за кражу и в последнее время промышлял воровством из дачных домовладений. 
    Уже доказана его причастность к трём преступлениям, и дополнительно проводится проверка на его причастность к аналогичным преступлениям. В каждом случае эксперты-криминалисты качественно собрали оставленные злоумышленником следы, которые остались в базе,- сообщают в региональном УМВД. В основном вор забирал себе дорогостоящие строительные инструменты и металлические изделия, в том числе те, которые хозяева собирались использовать для ремонта, поэтому ущерб для пострадавших стал значительным. Внутрь он проникал различными способами, выбирал те дома, которые хозяевами не посещали. 
    Очередную кражу злоумышленник совершил в январе этого года. Тогда похитителя удалось установить незамедлительно. При отработке отпечатков пальцев задержанного, выяснилось, что они совпали с теми, что стали доказательствами по другим хищениям. Мужчина сознался в содеянном.
    Часть похищенного обнаружили у подозреваемого.  До окончания следствия он арестован и находится в следственном изоляторе.

     

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