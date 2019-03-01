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    У курского фонда капремонта новый учредитель

    Сегодня, 09:46
    У курского фонда капремонта новый учредитель
    Во вторник, 6 марта на заседании Курской областной Думы депутаты приняли решение об изменении учредителя Регионального оператора фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области.
    Теперь вместо регионального комитета строительства учредителем Фонда будет комитет ЖКХ и ТЭК. 
    Как пояснили авторы законопроекта, такое изменение связано с тем, что необходимо синхронизировать проведение капремонта общедомового имущества, текущего ремонта в подъездах и благоустройства придомовых территории.
    Смена учредителя не повлечёт дополнительных расходов для областного бюджета, - отметили в Думе.

     

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