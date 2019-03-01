Курским автоледи гаишники вручили цветы

Курские полицейские провели ежегодную акцию «Цветы для автоледи», приуроченную к Международному женскому дню.

Сотрудники ГИБДД останавливали машины, за рулём которых находились прекрасные дамы, отнюдь не для проверки, а для пожелания участницам дорожного движения весеннего настроения, радости, улыбок и безопасных дорог. Женщины признались, что пасмурное утро, начавшееся с такого необычного поздравления, стало для них вдруг ярким и солнечным и останется в их памяти надолго. Ведь вместо строгого сотрудника Госавтоинспекции, проверки документов и разъяснения, нарушенных автоледи Правил дорожного движения, их встречали улыбающиеся полицейские с цветами и добрыми напутствиями и как настоящие мужчины, были очень рады подарить прекрасной половине человечества отличное настроение в этот праздничный день!