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    Прокуратура Курской области открыла «горячую линию» по вопросам соблюдения трудового законодательства

    Сегодня, 10:49
    Прокуратура Курской области открыла «горячую линию» по вопросам соблюдения трудового законодательства
    Прокуратура Курской области открыла «горячую линию» по вопросам соблюдения трудового законодательства.
    Вы можете обратиться в прокуратуру области по телефону 8 (4712) 51-29-33 в случаях невыплаты заработной платы при наличии трудового договора, отказа в заключении трудового договора со стороны работодателя, осуществления трудовой деятельности без трудового договора, получения зарплаты «в конвертах», зарплаты ниже установленного минимального размера оплаты труда и по иным проблемным вопросам в сфере оплаты труда.

     

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