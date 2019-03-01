Прокуратура Курской области открыла «горячую линию» по вопросам соблюдения трудового законодательства.

Вы можете обратиться в прокуратуру области по телефону 8 (4712) 51-29-33 в случаях невыплаты заработной платы при наличии трудового договора, отказа в заключении трудового договора со стороны работодателя, осуществления трудовой деятельности без трудового договора, получения зарплаты «в конвертах», зарплаты ниже установленного минимального размера оплаты труда и по иным проблемным вопросам в сфере оплаты труда.