Мэр Курска поздравил с 8 Марта постоялиц «Социальной гостиной»

В среду, 6 марта, в преддверии Международного женского дня, Глава Курска Николай Овчаров и депутат Курского городского Собрания Вадим Шкляр поздравили женщин, проживающих в муниципальном учреждении «Социальная гостиная», с наступающим праздником. В качестве подарков гости привезли компьютер и принтер. Теперь постоялицы соцгостиной могут пользоваться всеми возможностями Интернета, в том числе электронными услугами и обучающими программами.

«Социальная гостиная» открылась в Курске в конце 2011 года. Реализация этого проекта стала возможной благодаря содействию Администрации Курской области, федерального Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и областного благотворительного марафона «Мир детства».

Учреждение работает как кризисный центр, где оказывают услуги семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. Одной из таких услуг стало предоставление временного жилья.

За почти восемь лет существования соцгостиной здесь получили временный приют 58 женщин и 87 детей.

Сегодня здесь проживают четыре женщины и семеро детей, под патронатом специалистов учреждения состоят 130 семей и 415 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - многодетные и малообеспеченные семьи, семьи в социально опасном положении, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, а также семьи, где установлены факты жестокого обращения с детьми.

За последние годы вдвое увеличилось число мест для размещения нуждающихся во временном приюте, создано новое консультативное отделение психологической помощи детям, пострадавшим от насилия, растёт количество оказываемых здесь муниципальных услуг.

Специалисты учреждения помогают семьям в оформлении и восстановлении документов, в получении социальных выплат, в сборе необходимых документов для направления детей в группы социальной поддержки в детских садах, на санаторно-курортное оздоровление, помогают женщинам в трудоустройстве, в оформлении документов для бесплатного питания в школе и обеспечении детскими вещами и учебными принадлежностями.

Благодаря областной программе по улучшению жилищных условий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за 2011-2018 годы десять женщин обеспечены собственным благоустроенным жильем.

За счёт средств городского бюджета установили детскую игровую площадку, которой пользуются не только дети, проживающие в гостиной, но и в близлежащих домах.

При социальной гостиной работает женский клуб «Луч надежды», где помогают женщинам преодолеть социальную изоляцию, установить новые контакты, получить новые знания.

За сравнительно небольшое время существования учреждения, вклад его специалистов в реализацию государственной семейной политики отмечен неоднократно - учреждение не раз становилось дипломантом региональной выставки-форума «Вместе – ради детей!», было отмечено дипломом VI-го Международного смотра-конкурса городских практик городов СНГ и ЕврАзЭС «Город, где хочется жить».