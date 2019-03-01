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    Директор, не плативший подчинённому зарплату, стал фигурантом уголовного дела

    Сегодня, 12:01
    Директор, не плативший подчинённому зарплату, стал фигурантом уголовного дела
    Курянин обратился в прокуратуру Железнодорожного округа Курска с жалобой на нарушение его трудовых прав. 
    Как выяснилось, директор организации, занимающейся продажей цветов, более 2 месяцев не выплачивала подчинённому заработную плату. Так накопилась задолженность в сумме 43 тыс. руб. При этом, в этот же период на счёт организации поступило более 440 тыс. руб., которые работодатель потратил на иные цели, - отметили в надзорном ведомстве.
    В итоге жадный работодатель стал фигурантом уголовного дела по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы свыше 2 месяцев).
    Задолженность по зарплате по требованию прокурора полностью погашена.

     

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