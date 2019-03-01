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    В преддверии 8 Марта Россельхознадзор и полицейские проверяют цветочные базары

    Сегодня, 13:38
    В преддверии 8 Марта Россельхознадзор и полицейские проверяют цветочные базары
    Сотрудники курского УМВД и регионаольного Управления Россельхознадзора прошлись по местам несанкционированной торговли в Курске. Выяснилось, что один из продавцов торговал мимозой, завезённой из Краснодарского края, без документов, подтверждающих фитосанитарное состояние цветов. Более того, продукция оказалась подкарантинной, о чём торговец не известил надзорное ведомство. Павильное название этого цветка - акация серебристая, растёт она в Республике Абхазия. 
    Невыполнение установленных требований в области карантина растений, создает риск заноса и распространения на территории Курской области опасных карантинных объектов, таких как  коричнево-мраморный клоп, - отмечают в Россельхознадзоре.  
    Продавца оштрафовали. К счастью, проверка растений акации серебристой карантинных объектов не выявила.

     

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