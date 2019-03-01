В преддверии 8 Марта Россельхознадзор и полицейские проверяют цветочные базары

Сотрудники курского УМВД и регионаольного Управления Россельхознадзора прошлись по местам несанкционированной торговли в Курске. Выяснилось, что один из продавцов торговал мимозой, завезённой из Краснодарского края, без документов, подтверждающих фитосанитарное состояние цветов. Более того, продукция оказалась подкарантинной, о чём торговец не известил надзорное ведомство. Павильное название этого цветка - акация серебристая, растёт она в Республике Абхазия.

Невыполнение установленных требований в области карантина растений, создает риск заноса и распространения на территории Курской области опасных карантинных объектов, таких как коричнево-мраморный клоп, - отмечают в Россельхознадзоре.

Продавца оштрафовали. К счастью, проверка растений акации серебристой карантинных объектов не выявила.