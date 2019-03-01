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    Курян приглашают отпраздновать Масленицу

    Сегодня, 15:41
    Курян приглашают отпраздновать Масленицу
    В предстоящие субботу и воскресенье курян приглашают на масштабные общегородские мероприятия, завершающие Масленичную неделю.
    9 марта в 11.00 на территории МУП «Северный торговый комплекс» (ул. Маркса, 8) и в 12.00 на площадке перед ТЦ «Манеж» (ул. Щепкина, 4-б) начнутся праздничные развлекательные программы для горожан.
    10 марта для жителей проспекта Клыкова на площадке между домами №№ 34, 38, 42, 44 в 10.00 пройдёт праздник «Масленица». В полдень курян и гостей города ждут на площадке мегакомплекса «ГРИНН» (ул. К. Маркса, 68), на проспекте Дериглазова, у торгового центра «Европа 52» и у центра досуга «Сказка» (проспект Дружбы, 18).
    Главный городской праздник «Широкая Масленица» состоится 10 марта в 13.00 на Театральной площади. В программе - театрализованные представления, концертные и игровые программы, спортивные соревнования, аттракционы, выставки произведений декоративно-прикладного творчества и праздничная торговля.

     

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