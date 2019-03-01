На выходных курских водителей проверят на трезвость

В ближайшие выходные, пока все будут праздновать Международный женский день сотрудники курской Госавтоинспекции в очередной раз проведут сплошные проверки водителей на трезвость в Курске и районах области.

Управление автомобилем в состоянии опьянения предусматривает наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишения права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное нарушение наступает уже уголовная ответственность.

Госавтоинспекция также обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулём, и своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.