В Курской области автоледи на "Гранте" опрокинулась в кювет

В Глушковском районе курской области в среду, 6 марта произошла авария, в которой пострадала женщина-водитель. По данным Госавтоинспекции, примерно в 07.30 на 83 км автодороги «Хомутовка-Рыльск-Глушково» 34-летняя курянка, управляя автомобилем ВАЗ-219110, двигаясь со стороны с. Званное в сторону п. Глушково, по предварительным данным, допустила съезд в кювет, где автомобиль опрокинулся. В результате ДТП женщина получила ранение. Сегодня, 14:05 К списку новостей