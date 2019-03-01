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    В Курской области автоледи на "Гранте" опрокинулась в кювет

    Сегодня, 14:05
    В Курской области автоледи на
    В Глушковском районе курской области в среду, 6 марта произошла авария, в которой пострадала женщина-водитель. По данным Госавтоинспекции, примерно в 07.30 на 83 км автодороги «Хомутовка-Рыльск-Глушково» 34-летняя курянка, управляя автомобилем ВАЗ-219110, двигаясь со стороны с. Званное в сторону п. Глушково, по предварительным данным, допустила съезд в кювет, где  автомобиль опрокинулся. В результате ДТП женщина получила ранение.

     

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