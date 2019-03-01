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    В Курской области КАМАЗ на переезде въехал под поезд

    Сегодня, 14:29
    В Курской области КАМАЗ на переезде въехал под поезд
    Сегодня, 7 марта примерно в 11-20 на переезде железнодорожной станции Шерекино в Льгове Курской области произошло ДТП. По данным регионального УМВД, «КАМАЗ» под управлением 49-летнего водителя на путях попал под маневровый тепловоз. Грузовик, по предварительным данным, выехал на запрещающий сигнал светофора. 
    В итоге локомотив и первая колёсная пара платформы сошли с рельсов, железнодорожное полотно не повредилось. Пострадавших, к счастью, нет.
    Из-за с ДТП возможны изменения движения пригородных поездов «Комаричи-Льгов» и «Льгов-Орёл».

     

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