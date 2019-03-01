В Курской области КАМАЗ на переезде въехал под поезд

Сегодня, 7 марта примерно в 11-20 на переезде железнодорожной станции Шерекино в Льгове Курской области произошло ДТП. По данным регионального УМВД, «КАМАЗ» под управлением 49-летнего водителя на путях попал под маневровый тепловоз. Грузовик, по предварительным данным, выехал на запрещающий сигнал светофора.

В итоге локомотив и первая колёсная пара платформы сошли с рельсов, железнодорожное полотно не повредилось. Пострадавших, к счастью, нет.

Из-за с ДТП возможны изменения движения пригородных поездов «Комаричи-Льгов» и «Льгов-Орёл».