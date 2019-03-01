Соединенные Штаты наносят удар по России – через сотового оператора МТС

Российская компания МТС была подвергнута санкциям со стороны Министерства юстиции и Комиссии по ценным бумагам США. История является продолжением многолетнего скандала в рамках «узбекского дела», в котором к МТС предъявлялись претензии о даче взяток руководству Узбекистана с целью приоритетного выхода на рынок страны и получения частот.

Впрочем, и со стороны самих Соединенных Штатов не все так просто. Это уже не первый случай, когда подобными рычагами американское правительство воздействует на своих геополитических оппонентов. По тому же «узбекскому делу» ранее пострадали «Билайн» (выплатили 795 млн долларов штрафа) и скандинавская компания Telia (965 млн долларов). На этот раз российскому оператору были предъявлены требования на 850 миллионов, и, судя по всему, их придется выплатить, сообщает ИА REGNUM.

Руководство МТС долгое время отрицало причастность компании к коррупционным скандалам в Узбекистане, заявляя о готовности идти в суд. Однако в феврале этого года было объявлено о делистинге МТС на Нью-Йоркской фондовой бирже. Спустя всего лишь месяц последовало «наказание» от американского Минюста.

Надо отметить, что аналогичным способом США воздействуют не только на своих геополитических конкурентов, но даже и на стратегических партнеров. Так, британская компания Rolls Royce выплатила в 2017 году 800 млн долларов по обвинению во взятках при продаже турбин в разных странах. Еще более крупные штрафы были выплачены бразильской компанией Petrobras и немецкой фирмой Siemens.

Разбирательство вокруг взяток со стороны МТС в Узбекистане длится уже около пяти лет. США обвиняют компанию в незаконных платежах и непрозрачных схемах, использованных в 2004-2007 годах.

К слову, несмотря на обилие громких скандалов и разбирательств вокруг американской компании Coca-Cola, работающей на том же узбекском рынке в рамках совместного предприятия, к ним у Минюста и Комиссии по ценным бумагам нет никаких вопросов.

Все эти обвинения и штрафы – череда мероприятий, осуществляемых Соединенными Штатами в рамках планомерной политики протекционизма. За последние годы от решений Министерства юстиции США пострадали компании из многих европейских и азиатских стран - Huawei, ZTE, Volkswagen, Siemens, Alstom.

Подобные действия американских властей опираются на действие Закона о коррупции за рубежом. Его действие не ограничено территорией США и распространяется на весь мир, так что Штаты имеют возможность по своему усмотрению накладывать штрафы на любые компании, подозреваемые в даче взяток.