После ДТП на переезде в Курской области движение поездов на участке Конышёвка – Льгов восстановлено

Железнодорожники восстановили движение поездов на однопутном участке Конышёвка – Льгов, прерванное ранее из-за ДТП на переезде. С 16:00 поезда ехдят по привычному маршруту.

В процессе ликвидации последствий происшествия с железнодорожного полотна убрали грузовой автомобиль, на рельсы вернули колёсные пары манёврового локомотива и грузовой платформы, а также обследовали железнодорожную инфраструктуру.

Напомним, что ДТП произошло на регулируемом железнодорожном переезде 579 км в районе станции Шерекино, оборудованном светозвуковой сигнализацией. Водитель грузовика нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд перед приближающимся манёвровым локомотивом и с платформой.

На период восстановительных работ диспетчеры МЖД разработали альтернативный маршрут для поезда №138 Льгов – Брянск в обход участка, где произошло ДТП. По укороченному маршруту проследовали пригородные поезда №6373 Комаричи – Льгов и №6422 Льгов – Орёл.

Московская железная дорога призывает автомобилистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов.

С начала 2019 года по вине автомобилистов в Курской области произошло уже 3 столкновения машин с поездами.