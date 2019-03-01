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    После ДТП на переезде в Курской области движение поездов на участке Конышёвка – Льгов восстановлено

    Сегодня, 16:25
    После ДТП на переезде в Курской области движение поездов на участке Конышёвка – Льгов восстановлено
    Железнодорожники восстановили движение поездов на однопутном участке Конышёвка – Льгов, прерванное ранее из-за ДТП на переезде. С 16:00 поезда ехдят по привычному маршруту. 
    В процессе ликвидации последствий происшествия с железнодорожного полотна убрали грузовой автомобиль, на рельсы вернули колёсные пары манёврового локомотива и грузовой платформы, а также обследовали железнодорожную инфраструктуру.
    Напомним, что ДТП произошло на регулируемом железнодорожном переезде 579 км в районе станции Шерекино, оборудованном светозвуковой сигнализацией. Водитель грузовика нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд перед приближающимся манёвровым локомотивом и с платформой.
    На период восстановительных работ диспетчеры МЖД разработали альтернативный маршрут для поезда №138 Льгов – Брянск в обход участка, где произошло ДТП. По укороченному маршруту проследовали пригородные поезда №6373 Комаричи – Льгов и №6422 Льгов – Орёл.
    Московская железная дорога призывает автомобилистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов.
    С начала 2019 года по вине автомобилистов в Курской области произошло уже 3 столкновения машин с поездами.

     

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