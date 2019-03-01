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    8 марта в Курской области прогнозируют дождь. На дорогах гололедица

    Сегодня, 16:30
    8 марта в Курской области прогнозируют дождь. На дорогах гололедица
    По прогнозу Курского Гидрометцентра на территории Курской области в ближайшие сутки будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днём небольшие, местами умеренные дожди. Ночью местами на дорогах гололедица. Ветер южной четверти 9-14 м/с, местами до 17 м/с. Температура: по области ночью 1- 6º мороза, днём от 2-7º тепла. 
    Спасатели рекомендуют водителям при управлении автомобилем не допускать резкости при торможении, повороте, разгоне, при переключении передач, в начале движения. Незначительная резкость при управлении авто допустима в обычных условиях, но при гололедице может привести к заносу.
    Помните: от вашего поведения зависят не только ваша жизнь, но и судьбы других людей.

     

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