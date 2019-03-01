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    Курянина, обокравшего организацию, нашли за час

    Сегодня, 16:36
    Курянина, обокравшего организацию, нашли за час
    В Обоянском районе полицейские в течение часа раскрыли кражу имущества организации. Сотрудники дорожно-патрульной службы для проверки остановили 26-летнего водителя автомобиля. В салоне было множество различных металлических изделий. На вопрос, откуда он их перевозит, первой версией стала якобы покупка составляющих, но ни одного чека он предъявить не смог. Как в дальнейшем не нашлось и других сопроводительных документов на груз. В указанном водителем магазине пояснили, что подобной покупки в этот день никто не совершал. Во время разбирательств поступило сообщение о краже металлических изделий с территории организации в Обоянском районе. Тогда водитель и сознался в хищении. Ранее он по работе часто приезжал в организацию и заранее решил, как в очередное прибытие сможет забрать себе приглянувшиеся предметы. После оценки похищенное имущество вернут владельцу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

     

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