Курская область предложит платить за вывоз мусора по факту, а не по нормативам. Однако чтобы это реально заработало, необходим не один месяц и изменения в законодательстве. Наш регион готов стать пилотным и внести свои инициативы на федеральном уровне.

Для этого в одном из микрорайонов Курчатова был запущен эксперимент. Как эта работа выглядит на практике, показал заместитель губернатора Алексей Смирнов.

Работа мусоровозов, курсирующих по всей области, отслеживается в режиме реального времени. Все машины подключены к системе ГЛОНАСС, и на интерактивной карте видно, когда и во сколько мусоровоз был на той или иной контейнерной площадке. Ряд площадок оборудован камерами видеонаблюдения, как и полигон в Октябрьском районе, где выгружаются машины. На основе этих данных есть возможность сделать расчёт того, сколько мусора вывозится по факту. Поскольку данные изменяются ежедневно, в зависимости от дня недели и времени года, одновременно, в соответствии с федеральным законодательством, ведутся замеры по сезонам.

— Мы хотим сделать так, чтобы куряне платили за фактические оказанные услуги, а не за эфемерные расчеты. Конечно, не получится сделать так, чтобы учет шел по каждой квартире. Но с помощью современных технических средств мы вместе с региональными операторами будем видеть реальную картину: сколько машин работает, количество вывозимого ими мусора, знать вес мусоровоза на полигоне. Этот процесс новый, здесь Курская область далеко впереди других регионов, — подчеркнул Алексей Смирнов.

Презентовать опыт Курской области планируется на совещании ЦФО по данной тематике. Пройдёт он, как предполагается, в Курске.