10 курян лишились денег, поверив лжевоенным

Куряне продолжают страдать от действий людей, выдающих себя за военнослужащих. Злоумышленники звонят по объявлениям и представляются военными, которые ищут съёмное жильё. В диалоге с собственниками, они сообщают, что готовы снять с семьёй квартиру на длительный срок – более двух лет и гарантируют порядок и своевременную оплату.

Переведя на карту задаток и войдя в доверие к хозяину недвижимости, мошенники заводят разговор о деталях. Для отчёта в воинскую часть им в срочном порядке оказывается нужен чек. Чтобы не обременять арендодателя заботами, фигуранты предлагают сами его распечатать и для этого просят назвать им пароли от личного кабинета «Сбербанк-Онлайн». Получив нужную информацию, лже-офицеры переключают «Мобильный банк» на свой номер телефона и переводят все средства на свои счета. Потерпевший не получает СМС о списании денег и узнаёт о хищении лишь спустя время. Таким образом, уже лишились своих сбережений около 10 курян. Ведётся расследование уголовных дел.

Полиция предупреждает: передавать незнакомым людям свои персональные или банковские данные очень опасно. Любую сделку по аренде или продаже имущества важно заключать лично, чтобы не пострадать от действий мошенников. О любой вызывающей сомнение ситуации необходимо сообщить в полицию по номеру 02, 102 или 112.