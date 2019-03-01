Курские власти начали поиски собственника участка возле школы №51, на котором построены гаражи, после вмешательства ОНФ

После обращения активистов Общероссийского народного фронта в Государственную жилищную инспекцию Курской области администрация Центрального округа Курска решила разобраться с частными гаражами около школы №51. Руководство округа предупредило владельцев земельного участка о необходимости демонтировать строения, хотя пока не знает, кому он принадлежит.

На гаражи в 15 м от ворот 51-й школы активисты ОНФ обратили внимание во время мониторинга выполнения программы благоустройства городской среды в Курске в декабре прошлого года. Активисты Народного фронта посчитали опасным соседство гаражей с образовательным учреждением. На глазах у общественников несколько автомобилей припарковались практически у ворот школы.

После того, как представители ОНФ обратились в Государственную жилищную инспекцию Курской области по поводу незаконного размещения гаражей, администрация Центрального округа Курска опубликовала объявление о необходимости их сноса. Самовольные конструкции должны были демонтировать в середине февраля, но они до сих пор стоят на месте.

Администрация округа направила письмо в курское УМВД, чтобы выявить владельцев самовольно построенных гаражей и привлечь их к административной ответственности. «Поразительно, что администрация округа не знает, кому принадлежит участок, на котором установлен самострой», – отметила координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в Курской области Анна Коновалова.