поиск по сайту
 

    В Курске стартовала продажа авиабилетов в Сочи

    Сегодня, 18:16
    В Курске стартовала продажа авиабилетов в Сочи
    Авиасообщение между Курском и Сочи откроется 2 июня. Как сообщили в комитете промышленности и транспорта Курской области, в период летних отпусков выполнять рейсы к морю будет авиакомпания «РусЛайн». Авиаперелёты будут организованы один раз в неделю, в воскресенье, на комфортабельном воздушном судне CRJ-200 вместимостью 50 мест. Время в полёте – 2 часа. Вылет из Сочи – в 11.00, прилёт в Курск – в 13.00, вылет из Курска – в 14.00, прилёт в Сочи – 16.05.
    Продажа билетов по данным направлениям уже открыта. Цена на билеты начинается от 6 200 рублей.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Март 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама