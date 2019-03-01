В Курске стартовала продажа авиабилетов в Сочи

Авиасообщение между Курском и Сочи откроется 2 июня. Как сообщили в комитете промышленности и транспорта Курской области, в период летних отпусков выполнять рейсы к морю будет авиакомпания «РусЛайн». Авиаперелёты будут организованы один раз в неделю, в воскресенье, на комфортабельном воздушном судне CRJ-200 вместимостью 50 мест. Время в полёте – 2 часа. Вылет из Сочи – в 11.00, прилёт в Курск – в 13.00, вылет из Курска – в 14.00, прилёт в Сочи – 16.05.

Продажа билетов по данным направлениям уже открыта. Цена на билеты начинается от 6 200 рублей.