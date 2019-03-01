В Курской области снизился уровень подростковой преступности

В Курской области снижается уровень преступности среди несовершеннолетних. Члены комиссии по делам несовершеннолетних во главе с заместителем губернатора Ириной Хмелевской подвели итоги работы за 2018 год.

– В прошлом году указом президента России дан старт новому крупному проекту «Десятилетие детства», который ориентирует нас на работу по укреплению института семьи, профилактику детского и семейного неблагополучия, формирование здорового образа жизни, чтобы наши дети росли крепкими, здоровыми, образованными и достойными людьми, – подчеркнула Ирина Хмелевская.

В Курской области число преступлений, совершённых детьми, снизилось на 6,6%. Сократилось на 43,5% количество преступлений, совершённых подростками в состоянии алкогольного опьянения. В основном эта заслуга муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних. С положительной стороны отмечена работа комиссий Беловского, Большесолдатского, Горшеченского, Дмитриевского, Касторенского, Мантуровского, Медвенского, Поныровского, Солнцевского, Черемисиновского районов, а также городов Льгова и Железногорска.

Детские и подростковые правонарушения предупреждают сообща и не только силовыми методами. Специалисты призывают курян быть внимательными к каждому проходящему мимо ребёнку, а учебные учреждения и родителей – не забывать о воспитании несовершеннолетних.

Одна из мер профилактики – привлечение к административной ответственности родителей за нахождение их детей на улицах в ночное время. По сравнению с 2017 годом число лиц, привлечённых к ответственности за такие правонарушения, возросло практически на 190%, что позволило почти в два раза сократить число преступлений, совершаемых несовершеннолетними в ночное время.

Ирина Хмелевская также акцентировала внимание членов комиссии на том, что, несмотря на улучшение основных показателей, есть и проблемы, которые по-прежнему беспокоят. Это недостаточная профилактика преступлений, совершаемых взрослыми в отношении детей, и профилактика суицидов среди подростков. Она попросила всех членов комиссии активно включиться в работу, выработать методику и определить основные направление деятельности.



