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    Курское «Динамо» вышло в полуфинал Евролиги

    Сегодня, 09:08
    Курское «Динамо» вышло в полуфинал Евролиги
    Баскетболистки курского «Динамо» отметили 8 марта в Польше. В ответном матче четвертьфинала Евролиги курянки встречались с клубом «Польковице». Игра закончилась победой команды Лукаса Мондело со счётом 81:77. Кстати, в Польше чтят Международный женский день, а потому всем участницам матча перед стартовой сиреной вручили цветы. Победа всё же далась нелегко. Первую четверть динамовки провалили - 6:18. Полячки намеревались провести третий матч серии, дали бой курянкам. Однако, хоть с небольшим, но перевесом «Динамо» оставшиеся три четверти выиграло, а вместе с ними и матч, и четвертьфинальную серию. 
    Одержав 2 победы в двух матчах команда Лукаса Мондело выходит в «Финал четырёх» Евролиги, где её соперником будет УСК из Праги. Чешский клуб в этот же день повторно обыграл турецкий "Фенербахче" и также вышел в «Финал четырёх».
    Во втором полуфинале сразятся венгерский "Шопрон Баскет" и УГМК (Екатеринбург). 

     

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