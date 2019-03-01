Курский «Авангард» принимает «Нижний Новгород». Болельщики смогут поесть солдатской каши и сфотографироваться с Кубком ФНЛ

В Курске в воскресенье, 10 марта пройдёт матч 26-го тура Футбольной национальной лиги. «Авангард» принимает клуб «Нижний Новгород». Это первая домашняя игра курян в этом году. Болельщиков ждёт не только зрелищный футбол, но и развлекательная программа. Перед матчем все желающие смогут сделать памятные фотографии с Кубком ФНЛ на стадионе «Трудовые резервы»! Всё это можно будет сделать за час до игры, а во время матча руководство клуба продолжит добрую традицию и позаботится о тех, кто проголодается – всех накормят вкусной настоящей солдатской кашей и сладким горячим чаем.

Начало матча в 15 часов. Будет вкусно и интересно!