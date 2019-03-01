Курский «Авангард» в большинстве не одолел «Нижний Новгород»

Курский «Авангард» в воскресенье провёл первый домашний матч в этом году. В рамках 26-го тура ФНЛ куряне принимали «Нижний Новгород». Команды поделили очки – 1:1. Первый мяч влетел в ворота сине-белых прямо из раздевалки – на 3-й минуте отличился полузащитник Максим Палиенко. Под занавес первого тайма вторую жёлтую карточку получил полузащитник гостей Даниил Фомин, оставив свою команду в меньшинстве. Во второй половине встречи защитник нижегородцев Артём Абрамов всего за несколько минут получил два «горчичника» и отправился на скамейку. Одиннадцатиметровый уверено реализовал Максим Григорьев – шла 63-я минута. После куряне создали несколько опасных моментов. Два гола не засчитали из-за офсайдов. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью.

«Авангард» с 43-мя очками остался на 3-м месте в турнирной таблице.

17 марта команда Игоря Беляева сыграет на выезде с ФК «Армавир».