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    В Курске стартует акция «Сообщи, где торгуют смертью!»

    Сегодня, 09:02
    В Курске стартует акция «Сообщи, где торгуют смертью!»
    С 11 по 22 марта в Курской области пройдёт первый этап Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!».
    В период проведения акции, полицейские усилят профилактическую работу с населением, в частности, с молодёжью. Запланированы рейдовые мероприятия в местах массового пребывания несовершеннолетних и молодёжи, направленные на выявление и пресечение наркопреступлений и административных правонарушений, профилактические беседы в образовательных организациях.
    Полицейские призывают курян не оставаться равнодушными к проблеме наркомании, проявлять бдительность и принять активное участие в проведении акции.
    Если вы располагаете какой – либо информацией о возможных фактах незаконного потребления и оборота наркотиков, сообщите об этом по телефонам 02 (с мобильного 102) или в любой территориальный отдел полиции. Анонимно!

     

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