В Курске стартует акция «Сообщи, где торгуют смертью!»

С 11 по 22 марта в Курской области пройдёт первый этап Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!».

В период проведения акции, полицейские усилят профилактическую работу с населением, в частности, с молодёжью. Запланированы рейдовые мероприятия в местах массового пребывания несовершеннолетних и молодёжи, направленные на выявление и пресечение наркопреступлений и административных правонарушений, профилактические беседы в образовательных организациях.

Полицейские призывают курян не оставаться равнодушными к проблеме наркомании, проявлять бдительность и принять активное участие в проведении акции.

Если вы располагаете какой – либо информацией о возможных фактах незаконного потребления и оборота наркотиков, сообщите об этом по телефонам 02 (с мобильного 102) или в любой территориальный отдел полиции. Анонимно!