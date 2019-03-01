В Курске впервые пройдёт Всероссийский форум педагогов

12 – 13 марта 2019 года впервые в Курске пройдет Всероссийский форум «Педагоги России: инновации в образовании».Его участниками станут 500 педагогов дошкольных и общеобразовательных учреждений.

Форум пройдёт на базе Курского государственного университета – старейшего и современного центра подготовки педагогических кадров. Его выпускники, став высокопрофессиональными учителями, воспитателями, педагогами профессионального образования разного профиля, внедряют сегодня инновационные модели педагогической деятельности в образовательных организациях в самых разных уголках нашей страны, и, в первую очередь, в Курске.

На площадках Форума обсудят актуальные вопросы развития отечественной системы образования: образовательную робототехнику, ноу-хау в руководстве ученическим проектом, материально-техническое обеспечение инклюзивного образования, развитие технической грамотности и творчества подростков и молодёжи и многие другие.

На Форуме успешный педагогический опыт представят курские педагоги и гости из других регионов России.

Старт во вторник, 12 марта в 10-00.