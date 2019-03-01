В Курскэнерго подвели итоги производственной деятельности за 2018 год

Заместитель генерального директор – директор филиала ПАО «МРСК Центра» –«Курскэнерго» Александр Рудневский провёл расширенное совещание с заместителями директора филиала по направлениям, начальниками районов электрических сетей (РЭС), управлений и служб, в ходе которого заслушал отчёты по основным направлениям производственной деятельности и обсудил приоритетные задачи на этот год.

Выступившие с отчётными докладами руководители структурных подразделений филиала отметили устойчивую положительную динамику выполнения всех ключевых показателей деятельности. Особенное внимание уделили вопросам реализации производственных программ Курскэнерго, направленных на обеспечение качественного и надёжного энергоснабжения потребителей региона.

В прошлом году филиал выполнил в полном объёме все запланированные мероприятия производственной деятельности.

Объём котлового полезного отпуска электроэнергии составил 3,04 млрд кВт*ч.

Программы технического обслуживания и ремонта были реализованы на 100%. Выполнен капитальный ремонт более 2 тысяч км воздушных линий. Проведён капремонт оборудования на таких значимых питающих центрах, как подстанции (ПС) 110 кВ «Прибор» – ключевой источник электроснабжения потребителей Северо-Западного района, промышленных предприятий Курска, ПС 110 кВ «Щигры», «Уютное», «Р. Буды», обеспечивающие электроснабжение районных центров Курской области.

В рамках реализации инвестиционной программы выполнена модернизация с заменой оборудования подстанций 110/35/10 кВ «Глушково», 110/35/10 кВ «Волокно», 100/35/10 кВ «Конышёвка», 100/35/10 «Рыльск» , 110/10 кВ «М. Локня» в объёме 90, 6 млн рублей.

В итоге выполнения производственных программ повышена надежность электроснабжения присоединённых потребителей и созданы условия для новых технологических присоединений к сетям. В рамках исполнения договоров по технологическому присоединению специалисты Курскэнерго построили 112,4 км воздушных линий 0,4 – 10 кВ и 8,5 км кабельных линий электропередачи 0,4 – 10 кВ, установили 66 трансформаторных пунктов 10/0,4 кВ суммарной мощностью 7152 кВА. Филиал обеспечил электроснабжение предприятий агропромышленного сектора: ООО «Агропромкомплектация – Курск» и дочерних обществ АПХ «Мираторг»: ООО «Фатежская ягнятина», ООО «Пристенская зерновая компания», ООО «Возрождение», а также объектов социальной сферы: пожарной части в селе Беседино, детского сада в посёлке городского типа Солнцево, физкультурно-оздоровительных комплексов в Рыльске и посёлке Глушково.

В 2018 году в Курскэнерго поступило более трёх тысяч положительных отзывов от потребителей о качестве выполнения работ и решении вопросов, связанных с энергоснабжением.

В прошлом году бригады филиала принимали участие во Всероссийских учениях ПАО «Россети» по устранению массовых нарушений на электросетевых объектах в Дагестане и в совместных учениях энергетиков по отработке принципов взаимодействия в период ликвидации массовых отключений электросетевых объектов в Тверской области. В этих мероприятиях персонал Курскэнерго показал себя с наилучшей стороны, заслужил награды и добрые слова организаторов.

Важным направлением в работе энергетиков – обучение сотрудников безопасным методам ведения работ, проверка знаний в области охраны труда и техники безопасности. В первую очередь проверялись знания правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, правил пожарной безопасности в электросетевом комплексе, проводилась отработка навыков оказания первой доврачебной помощи пострадавшим при несчастных случаях. За прошлый год в филиале согласно графику проверку знаний прошли более 1500 работников.

По итогам производственной деятельности 2018 года наибольших успехов добились коллективы Фатежского, Пристенского, Беловского РЭС.

В рамках рабочего совещания, с целью осведомлённости и информированности персонала для обеспечения формирования и исполнения Программы цифровой трансформации ПАО «МРСК Центра», прошло обучение руководителей структурных подразделений филиала по реализации концепции «Цифровая трансформация 2030». В частности, рассмотрены вопросы внедрения проектов «Цифровой РЭС», «Цифровая подстанция» и программного комплекса «Цифровой электромонтер». Начальники РЭС, управлений и служб для дальнейшего обучения своего персонала получили обучающие материалы по курсу «Азбука цифровой трансформации», презентационные материалы, организационно – распределительные документы, определяющие временные рамки, последовательность действий по реализации важных проектов.

Подводя итоги производственного совещания, заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» Александр Рудневский отметил, что необходимо закрепить имеющиеся результаты в финансово-экономической деятельности, сконцентрироваться на работе по цифровизации электросетевого комплекса филиала. В частности, в приоритете реализация проектов, нацеленных на повышение наблюдаемости и управляемости объектов сетевой инфраструктуры, надежности эксплуатации ЛЭП и питающих центров, развитие автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии, снижение уровня потерь, повышение качества оперативно-технологического управления.