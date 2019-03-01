На выходных пожар в Курской области унёс жизнь человека.

ЧП случилось 9 марта в селе Погодино Дмитриевского района. Сообщение возгорании поступило на номер «Службы спасения - 112» в начале восьмого вечера. Горел жилой деревянный дом.

На место незамедлительно выехали сотрудники всех экстренных служб, включая добровольную пожарную дружину Поповскинского сельсовета. С пламенем огнеборцы справились за три минуты. В результате в одноэтажном жилище выгорели пол и стена на площади 2 кв. м., - отмечают в региональном МЧС. К несчастью, в результате пожара погиб человек. Тело 60-летнего мужчины спасатели обнаружили в доме.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.