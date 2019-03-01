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    В Курске пьяный молодой водитель на «Инфинити» устроил ДТП. Пострадали трое

    Сегодня, 10:42
    В Курске пьяный молодой водитель на «Инфинити» устроил ДТП. Пострадали трое
    В Курске на выходных произошло ДТП, в котором серьёзно тпострадали три человека. Как рассказала старший инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Курску Ольга Францова, 
     в 1.35 ночи 9 марта 20-летний водитель «Инфинити ЕХ» ехал со стороны улицы Карла Маркса в сторону посеёлка Северный. Напротив дома 35 по проспекту Дериглазова он столкнулся с припаркованным у края проезжей части грузовым автомобилем «Мерседес». В результате легковушка вылетела в кювет и опрокинулась. Автомобиль получил значительные технические повреждения.
    Три его пассажира получили серьёзные травмы, их доставили в горбольницу. Экспертиза показала, что водитель «Инфинити» был не трезв.
     
    ФОТО - АВТОКАДР_46
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

     

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