В Курске пьяный молодой водитель на «Инфинити» устроил ДТП. Пострадали трое

В Курске на выходных произошло ДТП, в котором серьёзно тпострадали три человека. Как рассказала старший инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Курску Ольга Францова,

в 1.35 ночи 9 марта 20-летний водитель «Инфинити ЕХ» ехал со стороны улицы Карла Маркса в сторону посеёлка Северный. Напротив дома 35 по проспекту Дериглазова он столкнулся с припаркованным у края проезжей части грузовым автомобилем «Мерседес». В результате легковушка вылетела в кювет и опрокинулась. Автомобиль получил значительные технические повреждения.

Три его пассажира получили серьёзные травмы, их доставили в горбольницу. Экспертиза показала, что водитель «Инфинити» был не трезв.

ФОТО - АВТОКАДР_46