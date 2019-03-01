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    В Курске пешеход угодил под колёса "скорой помощи"

    Сегодня, 11:02
    В Курске пешеход угодил под колёса
    В Курске в субботу, 9 марта произошло не совсем обычное ДТП. Пешеход, перебегавший дорогу, угодил под колёса машины... "скорой помощи". Как рассказала старший инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Курску Ольга Францова, авария произошла около десяти часов вечера на проспекте Дружбы. Автомобиль "скорой помощи", за рулём которого был 49-летний водитель, ехал со стороны проспекта Энтузиастов в сторону улицы 50 лет Октября. Напротив дома №10 по проспекту Дружбы водитель допустил наезд на 56-летнего мужчину, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости справа налево по ходу движения автомобиля.
    Пострадавшего курянина с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.

     

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