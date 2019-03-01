Более четырёхсот курских семей получают ежемесячные выплаты из маткапитала

В 2018 году появилось новое направление расходования средств материнского капитала - ежемесячные выплаты.

Заявления о назначении таких выплат подали уже 529 курян, из них 130 – в этом году. Получает выплаты 431 семья.

В Пенсионном фонде напоминают, что выплата полагается нуждающимся семьям, в случае если второй ребёнок (родной или усыновлённый) появился на свет после 1 января 2018 года включительно. При этом сам ребёнок и его родители должны иметь гражданство России, а также постоянно проживать в нашей стране.

В 2019 году размер ежемесячной выплаты из средств материнского капитала равен прожиточному минимуму для детей за 2 квартал прошлого года и составляет 9 368 рублей.

Семья может получать ежемесячную выплату из маткапитала, если размер среднедушевого дохода не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного гражданина. Так, в Курской области в этом году право на ежемесячную выплату имеет семья, в которой доход на каждого её члена, включая рождённого (усыновлённого) ребёнка, составляет менее 14 775 руб. в месяц.

При подсчёте общего дохода семьи учитываются доходы, полученные в денежной форме: зарплаты, премии, пенсии, социальные пособия, стипендии, различного рода компенсации, алименты и др. При обращении в Пенсионный фонд суммы этих выплат должны быть подтверждены соответствующими документами за исключением выплат, полученных от ПФР. Не учитываются суммы единовременной материальной помощи в связи со стихийными бедствиями и другими чрезвычайными обстоятельствами независимо от их источника.

Ежемесячная выплата осуществляется до достижения ребёнком полутора лет. Если обратиться до достижения ребёнком шести месяцев, выплату установят с даты рождения малыша, и средства выплатят за все месяцы до обращения. В остальных случаях выплата устанавливается со дня подачи заявления о её назначении. Через год нужно вновь подать заявление на назначение ежемесячной выплаты, а также предоставить все необходимые для назначения документы.

Заявление можно подать по месту жительства в клиентской службе учреждения Пенсионного фонда, через Многофункциональный центр (МФЦ), а также в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг и Личный кабинет гражданина на сайте ПФР, с предоставлением необходимых документов в течение 5-ти рабочих дней с даты поступления заявления в территориальный орган ПФР.

Заявление и документы также можно направить по почте с подтверждением факта и даты отправления. В этом случае подлинники документов не направляются и установление личности, свидетельствование подлинности подписи заявителя, удостоверение верности копий приложенных документов осуществляется нотариусом или иным лицом в порядке, предусмотренном законодательством .

В любой момент можно отказаться от ежемесячной выплаты, подав заявление в ПФР или МФЦ.

В Пенфонде отмечают, что размер маткапитала ежемесячно будет уменьшаться на сумму ежемесячной выплаты.

С перечнем документов, необходимых для назначения ежемесячных выплат можно ознакомиться на сайте ПФР в разделе «Информация для жителей региона» в блоке «Актуальная информация» (http://www.pfrf.ru/branches/kursk/info/~better/4008).

Также Отделение ПФР по Курской области напоминает, что семьи, в которых до 2022 года появится второй или третий ребёнок, смогут воспользоваться льготными условиями кредитования, чтобы улучшить свои жилищные условия. Кредиты выделяются семьям с двумя и тремя детьми по льготной ставке 6% годовых.

Ещё одно новшество - с 2018 года материнский капитал на дошкольное образование можно использовать с момента приобретения права на него, а не дожидаться, пока ребёнку исполнится 3 года. Средства можно направить на оплату детского сада и яслей, а также на оплату частного детсада. Необходимое условие - наличие у организации лицензии на осуществление образовательной деятельности.