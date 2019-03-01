На выходных в Курской области задержали 42 пьяных водителя

На минувших выходных (с 7 по 10 марта ) курская Госавтоинспекция в очередной раз провела проверки водителей на трезвость. Итог рейда - 42 водителя ездили за рулём в состоянии опьянения. Кроме этого 10 водителей отказались от прохождения медосвидетельствования, ещё 11 водителей задержаны по ст.264.1 УК РФ за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования.

Госавтоинспекция просит курян не оставаться равнодушными. Если вы стали свидетелями того, что человек, управляющий транспортным средством, имеет признаки опьянения, сообщите в полицию по телефонам: 02, с мобильного телефона – 102; дежурная часть ГИБДД УМВД России по Курской области 36-70-01, 36-70-02.

Помните о том, что своевременно проявленная Вами бдительность поможет спасти чью-то жизнь!