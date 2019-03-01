поиск по сайту
 

    РЖД запустила сервис поиска забытых вещей

    Вчера, 12:41
    РЖД запустила сервис поиска забытых вещей
    "РЖД" запустила сервис поиска забытых в поездах вещей. Пассажиры поездов дальнего следования могут воспользоваться сервисом на официальном сайте компании.
    Ежемесячно сотрудники "Федеральной пассажирской компании" обрабатывают до 1500 заявок о забытых вещах. Новый сервис, работающий по принципу одного окна, позволит значительно упростить и ускорить процедуру.
    Чтобы найти вещи, забытые в поезде, пассажиру необходимо заполнить электронную заявку в разделе Пассажирам/Услуги/Поиск забытых вещей на официальном сайте ОАО "РЖД". В анкете указать имя, номер билета, телефон, электронную почту и четыре последние цифры номера документа, по которому оформлялся билет. Также потребуется составить описание забытых вещей и указать предполагаемое место в вагоне, где они были оставлены.
    После обработки заявки пассажиру предложат опознать свои вещи по фотографиям. О результатах поиска зпассажира проинформируют и.
    В комапании отмечают, что поиск вещей возможен в течение 30 дней с начала поездки.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Март 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама