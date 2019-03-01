РЖД запустила сервис поиска забытых вещей

"РЖД" запустила сервис поиска забытых в поездах вещей. Пассажиры поездов дальнего следования могут воспользоваться сервисом на официальном сайте компании.

Ежемесячно сотрудники "Федеральной пассажирской компании" обрабатывают до 1500 заявок о забытых вещах. Новый сервис, работающий по принципу одного окна, позволит значительно упростить и ускорить процедуру.

Чтобы найти вещи, забытые в поезде, пассажиру необходимо заполнить электронную заявку в разделе Пассажирам/Услуги/Поиск забытых вещей на официальном сайте ОАО "РЖД". В анкете указать имя, номер билета, телефон, электронную почту и четыре последние цифры номера документа, по которому оформлялся билет. Также потребуется составить описание забытых вещей и указать предполагаемое место в вагоне, где они были оставлены.

После обработки заявки пассажиру предложат опознать свои вещи по фотографиям. О результатах поиска зпассажира проинформируют и.

В комапании отмечают, что поиск вещей возможен в течение 30 дней с начала поездки.